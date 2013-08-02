ضبط عصابة سرقة المستودعات في الشارقة

ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على عصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بعد أن قاموا بسرقة محتويات عدد من المستودعات تقدر قيمة سرقة أحد المستوعات بمليون ونصف درهم من العطور الفاخرة والزيوت والبخاخات ويقع المستودع المسروق والتابع لاحدى الشركات العاملة في تجارة العطور بالمنطقة الصناعية الثامنة عشرة في الشارقة حيث فوجئ صاحب الشركة بتعرض المستودع للكسر والسرقة من قبل مجهولين وقام بابلاغ مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل.

وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أنه عقب ورود بلاغ من مالك مستودع العطور تم تشكيل فريق أمني من قسم التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن مرتكبي هذه الجريمة وتحديد هويتهم وملاحقتهم والقبض عليهم.

بحث

ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية ثلاثة من الجنسية الهندية يشتبه بأنهم على صلة بسرقة عدد من المستودعات، وبمواجهة المذكورين اعترفوا بتورطهم في سرقة عدد من المستودعات بالاشتراك مع مجموعة أخرى من الأشخاص مازال البحث جارياً عنهم، وتبين من خلال افادات المتهمين انهم بعد أن عرفوا بقيمة محتويات المستودعات خططوا لسرقته وقاموا بالاستعانة بعدد آخر من الاشخاص شاركوا المتهمين في مراقبة المواقع وكسر المستودعات وتحميل المسروقات في شاحنة صغيرة من نوع "بيك اب "وبعدها قام المتهمون المذكورون باخفاء المسروقات تمهيداً لنقلها وبيعها.

توقيف

وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة ومازال البحث جاريا عن شركائهم في الجريمة.

وحذرت شرطة الشارقة مجدداً من تزايد جرائم السرقة التي تستهدف المستودعات التجارية والتي تقوم بها عصابات ومجموعات منظمة قوامها أشخاص من مخالفي قوانين الدخول الاقامة أو المتسللين من خارج الدولة .

وطالبت شرطة الشارقة اصحاب الشركات والمستودعات التجارية باتخاذ الحيطة والحذر وتأمين المستودعات التي تحتوي بضائع وممتلكات ثمينة بوضع حراسة عليها وتزويدها بأنظمة المراقبة الامنية أو ربطها بنظام الانذار المبكر والحرص على انارة واجهاتها الامامية بهدف الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.