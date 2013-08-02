رسميا.. الأهلي يقيد جدو إفريقيا

أعلن الأهلي رسميا قيد محمد ناجي "جدو" وأحمد نبيل "مانجا" في قائمة الفريق لدوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد كشف منذ أيام عن نية الاهلي قيد مهاجم هال سيتي السابق في حال لم يوفق النادي الأحمر في ضم صفقات جديدة.

وصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اليوم الخميس لـFilGoal.com "قررنا قيد جدو ومانجا".

جدو يخضع لعلاج من إصابة قديمة داهمته مؤخرا خلال مشاركته في تأهيل هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع هال سيتي ضم جدو في ظل إصابته، ورفض النجم الدولي الانتقال إلى الإفريقي التونسي في المقابل.

واستقر الأهلي على قيد اللاعب لينضم إلى كتيبة مهاجمي الأهلي مع عودته من الإصابة إلى جوار عماد متعب وأحمد عبد الظاهر ودومينيك دا سيلفا والسيد حمدي.

الأهلي تعادل مع الزمالك في افتتاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال، ويلتقي الأحد مع أورلاندو بايرتس في إطار الجولة الثانية.