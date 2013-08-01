مبادرات شبابية لإفطار الأيتام ببني سويف



> نظمت مبادرة شبابية من طلبة وطالبات الجامعة ببني سويف حفل إفطار جماعي لعدد من الأيتام المنضمين لجمعية رعاية المؤسسات لحضانة الأيتام التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية، علاوة على عدد من الأمهات اللاتي تكفلن أيتامًا من خلال الجمعيات الأهلية، تقديرًا لدورهن في رعاية الأيتام والقيام بهذه المهمة النبيلة التي تحتاجها البلاد خلال الفترة القادمة ضمن جهود بث روح التكافل في المجتمع .

وقال محمود زايد أحد أعضاء الفريق المشارك في المبادرة الشبابية إن الهدف الرئيس للمبادرة يرتكز على دعم أفكار التكافل الاجتماعي في المجتمع والتقريب بين فئاته، من خلال إدارة حوار جاد وبناء بين الأيتام وبين طلبة وطالبات الجامعة، أثناء وعقب حفل الإفطار بما يفتح مجالًا لتكرار المبادرة مع العديد من المنتمين للجمعيات الأهلية من المكفوفين والمعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكدت علياء مصطفى منسقة الإعلام بالمبادرة أن العمل يرتكز من خلال الشباب المتطوع على تكرار إقامة حفلات الإفطار والسمر للأيتام خلال الشهر الكريم، تأكيدًا على روح التكافل الاجتماعي ، لافتة إلى أن المبادرة الشبابية تقوم على تبرعات الأفراد، دون أن تكون مرتبطة بمؤسسات أو جهات خيرية .