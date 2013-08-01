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عبد الرحمن يوسف يشارك طلاب جامعة الزقازيق إفطار جماعى لدعم معهد الاورام بالشرقية

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عبد الرحمن يوسف يشارك طلاب جامعة الزقازيق إفطار جماعى لدعم معهد الاورام بالشرقية عبد الرحمن يوسف يشارك طلاب جامعة الزقازيق إفطار جماعى لدعم معهد الاورام بالشرقية

قال محمد الشربينى المنسق العام أمين اللجنة الرياضية بأتحاد طلاب جامعة الزقازيق أن الاتحاد بالتعاون مع عدد من الأسر بالكليه من ضمنها جمعية اصدقاء زويل أعلن عن تنظيم حفل إفطار جماعى يقام امام كليه الأداب بجامعة الزقازيق لدعم واستكمال مبنى معهد الأورام بالشرقية الذى يخدم 7 محافظات مجاورة منها مدن القناة وذلك يوم الإثنين القادم بحضور الشاعر عبد الرحمن يوسف والداعية مصطفى حسنى وعدد من القيادات التنفيذية بالجامعة .

وأكد الشربينى أن دخل حفل الأفطار سوف يوجة الى حساب مبنى معهد الأورام ” 300 300 ” بكل البنوك المصرية لاستكمال الصرح وخدمة مرضى الأورام .

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