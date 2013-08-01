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سامي الجابر يحدد مشكلة الهلال

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سامي الجابر يحدد مشكلة الهلال سامي الجابر يحدد مشكلة الهلال

يؤمن سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي أن تذبذب مستوى الفريق في المواسم الماضية كان سببه عدم انسجام التشكيل.

وصرح الجابر لصحيفة الجزيرة يوم الخميس "نخوض معسكرا وديا في الإمارات لأن الانسجام لازال غائبا عن الفريق".

وتابع "في الماضي كان مستوى الفريق يظهر بشكل متذبذب، نسعى لتفادي ذلك في الفترة المقبلة".

وأوضح "هذا الموسم انضم للفريق عددا من اللاعبين الأجانب وانتدابات عديدة محلية.. كل هؤلاء يحتاجون للانصهار".

ويخوض الهلال السعودي معسكرا يشمل مباريات ودية في دورة العين الإماراتي.

وأضاف "بطولة العين تعتبر المرحلة الثانية لاستعداد الفريق بعد معسكر النمسا, وهدفنا من البطولة ليس تحقيقها وإنما للوقوف على مدى الاستعداد البدني أولا ثم الاستعدادين الذهني والخططي".

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