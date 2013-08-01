استطلاع رأي: جماهير الزمالك تختار حلا لأزمة فريقها أمام ليوبار

في ظل غياب نور السيد، صلاح سليمان، أحمد حسن، عبد الواحد السيد، وأحمد توفيق، ورحيل إبراهيم صلاح وأليكسيس موندومو وعبد الله سيسيه.. لا يبقى أمام الزمالك إلا اختيارات محدودة أمام ليوبار في دوري الأبطال الإفريقي.

الزمالك بقائمة قليلة العدد أمام ليوبار تطير إلى الكونجو، في وجود محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس البديل في التشكيل الأساسي، كما يغيب نور السيد وصلاح سليمان لحصولهما على إنذارين.

طرح FilGoal.com لمتابعيه عبر موقعي التواصل الاجتماعي (Facebook) و(Twitter) سؤالا حول التشكيل المتوقع للزمالك أمام ليوبار في ظل هذه الغيابات.

البعض استقر على خط الدفاع، مع الدفع بهاني سعيد في وسط الملعب وهو الخيار الوحيد لحلمي طولان بجانب عمر جابر.

وأخرون اختلفوا حول وجود شيكابالا أساسيا أم أحمد عيد، ولكن لا خلاف على محمد إبراهيم وأحمد جعفر.