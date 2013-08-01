تاتا.. المدرب الذي يخجل من توقيع الأوتوجراف

لا يحب مشجعي ريال مدريد، من النوع التقليدي في حياته اليومية، خجول، لكن شخصيته تتحول إلى قائد قوي داخل أرض الملعب.. هذه هي صفات تاتا المدير الفني الجديد لبرشلونة.

قامت صحيفة ماركا الإسبانية بإرسال أحد مراسليها إلى المدينة الأرجنتينية التي عاش فيها تاتا المدير الفني الذي تولى مسؤولية البلوجرانا خلفا لتيتو فيلانوفا.

تحدث المراسل إلى أقرب أصدقاء تاتا عن الحياة الشخصية للرجل الذي قاد منتخب باراجواي في كأس العالم 2010.

وصرح المراسل "نحن هنا نجري هذا الحوار في مقهى، اعتاد تاتا على ارتياده دون سواه لمدة 20 عاما".

وتابع "هذا يوضح الكثير من شخصيته، إنه تقليدي لا يحب الصخب أو التغيير كثيرا.. محافظ، وهذا قد يناسب برشلونة".

وعقب صديق تاتا "نحن هنا في هذا المقهى دوما نتحدث عن كرة القدم، إنه يأخذ تحذيرات وملاحظات أصحابه بشكل جيد".

ثم قال صديق تاتا للمراسل ضاحكا: "أولا، هل أنت من أنصار ريال مدريد أم برشلونة؟ نحن لا نحب مشجعي ريال مدريد هنا!".

ثم استدرك "عموما سواء كنت من مشجعي ريال مدريد أو برشلونة، لو طلبت توقيعا من تاتا سيكون خجولا وهو يمنحك إياه، إنه شخصية لا تحب الشهرة على الإطلاق".

ويفيد "لكن هذا الخجل ينتهي تماما داخل الملعب، هناك مملكته الخاصة.. إنه قائد رائع، لهذا لا شك في أنه سيتحكم تماما في ميسي ونيمار وباقي اللاعبين".

وأتم "سيجعلهم ينصاعون لهم بكلامته، إنه متحدث رائع في كرة القدم، مقنع للغاية.. وأفكاره ليست تقليدية، بالتأكيد سينجح في برشلونة".

وقاد مارتينو فريق نيويلز أوبد بويز للقب الدوري الأرجنتيني في 2013، والتأهل إلى قبل نهائي كأس ليبرتادوريس.

ولم يتولى تاتا البالغ من العمر 50 عاما تدريب أي فريق أوروبي من قبل.

ويعد مارتينو رابع مدرب أرجنتيني في تاريخ برشلونة، بعد هيلينيو هيريرا ووروكي أولسين وسيزار لويس مينوتي.

وقاد مارتينو العديد من الأندية في باراجواي، واختتم نجاحه هناك بتدريب المنتخب الباراجوياني في 2006.