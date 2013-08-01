بالصور.. معتصمو رابعة يقيمون مسرح أطفال ومدينة ملاهى‎ بطريق النصر

أقام المعتصمون فى ميدان رابعة العدوية مسرح للاطفال وذالك لعرض مسرحيات يقوم بها الأشخاص أو عن طريق العرائس .

وقال محمود نبيل المسؤل عن المسرح أنهم يقومون بعرض أعمال مسرحية للأطفال لتوعيتهم مما يحدث من أحداث ويقومون بالرسم والألوان وعرض اى عروض تثقيفية وقراءة القرآن والشعر .

وأضاف نبيل أن الأطفال يقومون برسم وتلوين رسومات خاصة بما يدور من أحداث وعمل حلقات لقرائة القرآن والشعر والغناء للأطفال .

وأكد نبيل أنه فى خلال 3 ايام سوف يقام مدينة للملاهى على مساحة كيلومتر مربع فى منطقة طريق النصر بالقرب من النصب التذكارى، حيث تكون جولة الطفل فى الملاهى لمدة ساعتين يستمتع بها بالألعاب ومشاهدة أفلام سنيمائية عن طريق شاشات العرض الذى سوف يتم نشاتها .

يذكر أن طريق النصر هو أحد المداخل الرئيسية للاعتصام وهو مكان الأحداث الأخيرة .

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