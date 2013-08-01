نجم ليون الأسبق يقترب من الانضمام للعين بـ4 ملايين يورو

اقترب ميشيل باستوس لاعب الوسط البرازيلي من فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه شالكه الألماني بحسب تقارير ألمانية، فيما قد تكون وجهته المقبلة في الدوري الإماراتي حيث نادي العين.

وأشارت مجلة (كيكر) الألمانية أن الجناح البرازيلي الذي لم يقدم النجاح المطلوب مع الفريق الألماني قرر إنهاء عقد الإعارة الذي ينتهي في عام 2014، ومنح ليون حق التصرف في اللاعب.

وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أن ليون اقترب من التوصل لاتفاق مع العين لضم باستوس بقيمة تقترب من أربعة ملايين يورو.

ولعب باستوس -29 عاما- لفريق ليل الفرنسي ثم ليون الذي أعاره إلى شالكه، وله 10 مباريات دولية مع البرازيل.