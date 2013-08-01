الجزائر تدين الادعاءات “الكاذبة” الصادرة عن بعض الاوساط التونسية

ادانت الجزائر “بشدة” الادعاءات “الكاذبة و المغرضة” الصادرة عن بعض الاوساط في تونس عبر قنوات تلفزيونية و مواقع الكترونية التي تعتبرها المسؤولة عن تدهور الوضع الامني في هذا البلد .

واكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني – في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية : “نلاحظ بان بعض الاوساط في تونس تروج عبر قنوات تلفزيونية و على بعض المواقع الالكترونية ادعاءات غير مسؤولة و خلط غير مقبول حيث يعتبرونها المتسبب في تدهور الوضع الامني في تونس ” .

> و اوضح ذات المصدر ” اننا ندين بشدة تلك الادعاءات الكاذبة و التي لا تمت للحقيقة بصلة و المنطلقة من عملية استغلال و تضليل ترمي إلى تغليط الشعب التونسي في الوقت الذي يتجند هذا الاخير لمواجهة الارهاب “.

> كما اكد بلاني ان الجزائر التي تظل “وفية لمبادئ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان” تبقى متمسكة على الدوام ب “تعزيز” علاقات الاخوة والتضامن مع الشعب التونسي. و خلص في الاخير إلى ان الجزائر “تدعم جهود (الشعب التونسي) في تحقيق تطلعاته و مثله”.

> أ ش أ