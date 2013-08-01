بالأرقام – رامي ربيعة سر نجاح الأهلي في الصيام

"علينا بداية مباراة أورلاندو بايرتس تماما مثلما أنهينا لقاء الزمالك".. هكذا صرح محمد يوسف المدير الفني للأهلي وهو يخاطب لاعبيه.

الأهلي عانى في بداية موقعة الزمالك، الفريق الأحمر كان مهترئا ولم يستطع منازعة المنافس الأبيض طوال الشو الأول.

لكن تحسن أداء الأهلي كثيرا مع النصف ساعة الاخيرة من المباراة، وهو ما يسعى محمد يوسف لتكراره أمام أولارندو بايرتس عصر يوم الأحد على ملعب الجونة.

ما الذي تغير في الأهلي بين الشوط الأول والثاني، الإجابة هي رامي ربيعة.

الإحصائيات تؤكد أن رامي ربيعة نجح في منح الأهلي الكثير من المعطيات التي جعلت الفريق الأحمر يستعيد قدرته على الوقوف في أرض الملعب ضد الزمالك.

فعلى مدار المباراة، كان الزمالك أفضل من الأهلي فيما يخص استخلاص الكرة من الخصم.. لكن هذا تغير مع دخول رامي ربيعة أرض الملعب.

الصورة السابقة توضح أنه حتى الدقيقة 60 كان الزمالك الاكثر قدرة على استخلاص الكرة من الأهلي، وبالتالي الأعلى سيطرة على إيقاع اللعب.

لكن مع دخول ربيعة في الدقيقة 60 مكان وليد سليمان، تحسنت قدرة الأهلي على استخلاص الكرة ومن ثم تبادل الفريق الأحمر السيطرة مع الزمالك.

ربيعة كذلك يملك القدرة على التمرير دون خطأ كبير حتى تحت الضغط، وهو ما يظهر في تمريره الكرة 18 مرة خلال لقاء الزمالك دون كرة طائشة واحدة.

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