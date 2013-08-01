معلمو الإسكندرية يرفعون مطالبهم لوزير التعليم

الإسكندرية – أميرة عوض الخميس , 01 أغسطس 2013 22:11

يستعد معلمو الإسكندرية لعرض مشاكلهم على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم خلال الأيام القادمة.

وقال مصباح دويك - رئيس نقابة "معلمون صامدون"-:" إنه تم تحديد عدة نقاط مهمة لمناقشتها مع وزير التربية والتعليم وهى رفض ندب بسيونية سرور كوكيل أول وزارة بالإسكندرية، وإعادة الدكتور محسن عبدالعزيز إلى منصبه مرة أخرى، وحل مشكلة المعلم المساعد وتسجيل أسمائهم بالأكاديمية المهنية للمعلم وحل أزمة التسويات وإعادة الأموال المهدرة بالإضافة إلى حل مشكلة ضم المدة للمعلمين".

> وأضاف"مصباح" أنهم سيطالبون بإلغاء جميع المناصب القيادية التى حصل عليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة السابقة وإلغاء جميع قرارات وزير التعليم السابق بشأن الترقيات وفتح باب الترشح لها على معايير محددة لاختيار الكفاءات.

> وأكد ايهاب القسطاوى - عضو مجلس نقابة المعلمين المستقيل والناشط السياسى - على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم بمشاركة المعلمين انفسهم وبشكل حقيقى لتعديل القانون رقم 155 والمتدوال إعلاميَا بكادر المعلمين ولإعادة المادة 26 للدستور التى تخص المعلمين، وسرعة التقدم بمشروع قانون لتعديل المواد الخاصة من نظام الترقيات إلى الوظائف القيادية، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة حل أزمة تغيير المسمى الوظيفى والانتهاء من مشكلة الأرصدة المجمدة الخاصة بالمدارس.