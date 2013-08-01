محافظ جنوب سيناء: السياحة تأثرت بالأوضاع فى مصر

شرم الشيخ/ محمود السيد صالح الخميس , 01 أغسطس 2013 22:12

قال اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء - فى مؤتمر صحفي عقده اليوم بشرم الشيخ:" إن السياحة بجنوب سيناء تأثرت بما يحدث في القاهرة على الرغم من السيطرة الأمنية والاستقرار الأمني بجميع مدن جنوب سيناء فضل تعاون البدو مع قوات الجيش والشرطة فى حفظ الأمن".

وأضاف أنه يقوم بجولات يومية على الكمائن فى مداخل المدن لتشجيعهم وتحفيزهم لحفظ الأمن، وأكد "فودة" أنه تم غلق جميع الطرق والمدقات الواصلة بين شمال وجنوب سيناء؛ لحفظ الأمن وأعلن فودة أنه سوف يعقد منتدى الشباب الدولي بمدينة شرم الشيخ في 16 اغسطس القادم بحضور 1300 شاب يمثلون 100 دولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سوف ينشط السياحة بشرم الشيخ بالإضافة لعقد مؤتمر للاستثمار لفتح آفاق جديدة للمستثمرين بجنوب سيناء بعد ثورة 30 يونيو.

> وأشار "فودة" إلى أن نسبة الإشغالات بجنوب سيناء 45% وبشرم الشيخ 50% وهناك بعض المدن الأخرى مثل: نويبع وسانت كاترين لا تتجاوز الإشغالات بها 5%.

> وأكد "هشام" على رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن جميع المستثمرين بجنوب سيناء متفائلون بالمرحلة القادمة بأنها سوف تشهد استقرارًا، مشيرًا إلى أن إلغاء الحجوزات لم يتعدَ ال3% بجنوب سيناء وطالب بالحد من الميديا والإعلام المضاد التي تثير الشائعات بمصر.

> وأضاف رئيس جمعية المستثمرين أنه لابد لهيئة تنشيط السياحة أن تصرف المبالغ المالية التي جمعتها السنوات الماضية فى برامج لتنشيط السياحة، وأوضح على أن مصر لها منافسون فى السياحة فى أشهر الصيف مثل: تركيا وإسبانيا واليونان والمغرب واليونان، مشيرًا إلى أنه فى فصل الشتاء بداية من شهر أكتوبر سوف ينجذب كل سياح العالم لمصر لسوء الطقس والبرد الشديد الذى يضرب كل الدول المنافسة لمصر، وتابع:" إنه لابد من التسويق لشرم الشيخ باسم البحر الأحمر، حيث إن جنوب سيناء لا تفصل عن البحرالأحمر".

> وأكد ماجد رمزي أحد مستثمري شرم الشيخ أنه سوف يعمل جميع المستثمرين للدعاية من جديد لشرم الشيخ والتعاون لتجميلها والقضاء على سلبيات بها بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء.