التيار الشعبى بالشرقية يؤيد فض اعتصام رابعة

الشرقية – محمود الشاذلى : الخميس , 01 أغسطس 2013 22:12

قالت رضوى الدرندلى مسئولة الاتصال لحى ثان الزقازيق للتيار الشعبى بمحافظة الشرقيه إنها تؤيد الفض السلمى لاعتصام رابعة والنهضة لخطورتهما على الأمن القومى وما يسببه من إرهاب للمواطنين ويشدد على ضرورة التزام بأقصى درجات ضبط النفس لمنع إراقة الدماء والسير على خطوات فض الاعتصام المتفق عليها كالإنذار الشفوى واستعمال المياه.



> وأضافت الدرندلى أنه يجب أثناء فض الاعتصام السماح للمراسلين والحقوقيين لحضور الفض وحضور وكلاء ورؤساء النيابة . موضحه أن مصر ستسير على خارطة الطريق التى لاقت قبول وموافقه من القوى السياسية جميعها بما يجعل الفترة الانتقاليه تسير فى مسارها السليم وبما يحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية مؤكدة أن الشعب هو القائد والمعلم وهو مصدر السلطات .

وعلى صعيد آخر أكدت الدرندلى أن التيار الشعبى بمحافظة الشرقية ينظم لفاعلية ستقام فى صلاة عيد الفطر المبارك وستضم عدد كبير من المسلمين والمسيحيين للتأكيد على الوحدة الوطنية وإعادة نشاط التيار الشعبى بالشارع الشرقاوى .