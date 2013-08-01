احتجاجات فى بنى سويف بسبب عدم وجود محافظ منذ 30 يوليو

استنكر عدد من الاحزاب والنشطاء ببنى سويف استمرار المحافظة بدون محافظة منذ 30 يونيه الماضى وانها تعاقب على انها محافظة اخوانية رغم خروجها مرتين فى ثورة 30 يونيه ويوم جمعة التفويض لتثبت انها غير اخوانية وخاصة وان المحافظ الاخوانى ترك المحافظة بعد الثورة، كما ان شباب الثورة قاموا بانشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى بعنوان حملة طرد المرشد من بنى سويف وسجلت الصفحة اعدادا كبيرة وصلت الى 80 الف مشترك ووضعوا صورة المرشد بجوار الفنان محمد سعد فى شخصية كتكوت .

واكد العديد من القوى السياسية ان الحكومة الماضية عينت الدكتور عادل عبدالمنعم محافظ لبنى سويف وهو محسوب على جماعة الاخوان المسلمين ومسئول ملف الانتخابات فى عام 2005 واستمر فى عمله حتى يوم 3 يوليه الماضى وبعدها ترك مكتبه بعد ان رفع صورة مرسى فى شرفة مكتبه امام المتظاهرين من اعضاء جماعته ولم يعود لمهام عمله لحين تعين محافظا اخر كما انه لم يفوض اى مسئول اخر فى اختصاصاته واغضب المواطنيين منه رغم انه من ابناء المحافظة ورغم الجوالات التى يقوم بها سكرتير عام المحافظة اللواء محمد عزت مع السكرتير المساعد اللواء احمد رافت لاثبات ان دولاب العمل التنفيذى يسير واقتصر على الحضور والانصراف فقط وان المستثمرين ضاقوا بسبب توقف العديد من اللجان التى لا يراسها الا المحافظ فقط ولا يستطيع احد ان يبت فى تخصيص الاراضى او سحب المشروعات المتوقفة الا من خلاله .

وقد فسر البعض تجاهل تعيين مفوض بدلا من المحافظ هو الخوف من تصعيد بديلا للمحافظ الاخوانى حتى لا ينقل الاخوان اعتصامهم من ميدان المديرية الى ديوان عام المحافظة وقال عصام الجهلان ناشط سياسى ان محافظة بنى سويف بها منطقتين صناعيتين وبها مشروعات عديدة وبنى سويف هى بوابة العبور الى الصعيد وممر رئيسى رابط بين محافظة القاهرة ومحافظات الصعيد ويبدو ان بنى سويف تعاقب على انها محافظة تابعة للمرشد والاخوان رغم اننا خرجنا باكثر من 100 الف مواطن فى جمعة تفويض الفريق السيسى للقضاء على الارهاب واثبتنا ان بنى سويف ليست محافظة اخوانية .

واضاف ليس من المعقول ان ولى الامر لا يستطيع ان يدخل نجله الى مدرسة او حضانه رغم ان سنه قانونى الا ان مسئولى الحضانة او المدرسة يطلبون الحصول على تاشيرة من المحافظ والمحافظ غير موجود لدخول اولادهم فوق الكثافة ومشاكل اخرى كثيرة كلها تخضع للجان يراسها المحافظ مثل اللجنة العليا للاملاك وشئون العاملين وتنقلات الموظفين وقال ان الوضع فى المحافظة اصبح غير مطمئن تماما وانه لابد من صدور حركة المحافظين التى تاخرت وتسببت فى تعطل مصالح المواطنيين.

وقال رجب فريد ممثل التيار الشعبى بالفشن ان مديرية التربية والتعليم بدون وكيل وزراة بعد نقل وكيلة الوزارة الحالية الى الاسكندرية والمديرية بدون وكيل وزارة وايضا لا يوجد رئيس لمركز ومدينة الفشن مثلها مثل المحافظة بدون محافظ وقال ان الجوالات التى يقوم بها السكرتير العام والمساعد ما هى الا للتاكيد على وجود الموظفين فى اماكنهم لكن لايمكن ان ياخذ قرار يهم المواطنيين او التخصيص لمستثمر قطعة ارض لاقامة مشروع عليه .

واضاف ان المحافظ الاخوانى اعلن استقالته بطريقة رمزية عندما رفع صورة رئيسه مرسى من شرفة المحافظة لاعضاء جماعته المتظاهرين والذين حضروا خصيصا الى ديوان المحافظة وادخلوه الى مكتبه.

ويقول خالد حفنى عضو مجلس شعب سابق عن الثورة مستمرة منذ اول يناير الماضي حينما صدر التعديل الوزاري المحدود والذي كان من اثره اختيار الدكتور محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية بغير سند من منطق ولا حجة من عقل واختار محافظ اخوانى لبنى سويف معتمدا على ان بنى سويف يعيش فيها المرشد منذ سنوات عديدة واقام بالمحافظة واعتبر ان بنى سويف محافظة اخوانية فى حين ان بنى سويف ليست اخوانية وانما الوضع الاقتصادى فى القرى وتجاهل الحكومات السابقة لها جعل الاخوان ينتهزون الفرصة وينتشرون بين المواطنيين وتقديم سلع غذائية لفقرائها لينتخبوهم وحين لاحت فرصة لهؤلاء المواطنين للتخلص منهم خرجوا فى 30 يونيه وخرجوا مرة ثانية فى جمعة التفويض ليعلنوا ان بنى سويف ليست محافظة اخوانية ، يأتى ذلك بعد ان فوجى المواطنون بالمحافظ الاخوانى يترك المحافظة ويترك مصالحهم احتجاجا على ثورة 30 يونيه واستبعاد رئيسه .

واضاف انه منذ 3 يونيه الماضى والمحافظة دون محافظا يسير اعمالها ويتابع اعمال الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بها .واننا نستنكر استمرار المحافظة بدون محافظ وهو الامر الذي يعيق العمل بشكل واضح ولابد ان تكون هناك نوايا جادة من قبل المسؤولين المصريين وعلي راسهم رئيس الجمهورية فى اختيار محافظ في تسيير اعمال المحافظة التنفيذية منها والسياسية بشكل جاد وفعال والا سنشعر ان هناك انزال عقاب بالمحافظة على انها محافظة اخوانية على عكس الحقيقة وهو الامر الذي لايقبله احد ويثير حفيظة المواطنين.