محكمة النقض الإيطالية تؤيد الحكم بسجن بيرلسكوني 4 سنوات

أيدت محكمة النقض الإيطالية الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم أحد أكبر الأحزاب الداعمة والمشاركة في الحكومة الموسعة، حزب ( شعب الحريات) ليمين الوسط ، سيلفيو بيرلسكوني بالسجن أربعة سنوات والحرمان من تقلد مناسب عامة فى الدولة لمدة خمسة سنوات بعد إدانته في قضايا احتيال ضريبي وتلاعب في حقوق شراء وبيع حقوق تتعلق بمؤسسته الإعلامية (ميدياسيت) .

وأكدت محكمة التمييز الحكم ذاته في وقت لاحق ، ومن المتوقع ألا يقضى بيرلسكونى الحكم بالسجن ، حيث يحظر القانون الايطالي السجن لمن تجاوز سن 70 عاما ، وترجح كافة إجباره على الاعتقال المنزلي أو القيام بأعمال خدمية للمجتمع تقررها المحكمة .

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