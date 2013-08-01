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قائد الجيش الثالث: تخفيض حكم سجن 8 من مؤيدي مرسي

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قائد الجيش الثالث: تخفيض حكم سجن 8 من مؤيدي مرسي قائد الجيش الثالث: تخفيض حكم سجن 8 من مؤيدي مرسي

أعلن اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، أنه قام بالتصديق علي قرار بقبول التماس تخفيض الحكم الصادر علي 8 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الصادر ضدهم حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عامين الي عام واحد بعد قيام أسرهم بتقديم التماس لقائد الجيش الثالث ،وذلك علي أثر قيامهم بالتعدي علي قوات الجيش المكلفة بتأمين محيط مبني محافظة السويس بمنطقة الخدمات وتسبب الأعتداء في أصابة 9 جنود وخمس ضباط بالجيش الثالث.

وقال عسكر، خلال قيامة بمشاركة قبيلة الحويطات البدوية الأفطار بقرية عامر بالسويس، أنه لأ يوجد بيت في لأ يوجد من بينة ضابط أو جندي من القوات المسلحة ونحن جميعا من أسرة الشعب المصري أبناء وأخوة .
> وأكد عسكر، عندما تابع العالم والمنظمات الدولية الحشود التي نزلت يوم 26 يوليو تأكد لها أن ما حدث في مصر ثورة وليس أنقلاب، وأن الشعب المصري نزل بالملايين في جميع ميادين وشوارع مصر من أجل التعبير عن ارادتة .
> وتابع عسكر ، أنه تقرر أقامة عدد من الساحات الشبابية لأبناء القبائل البدوية والقطاع الريفي بالسويس من أجل رعاية الشباب، وأنه أستجابة لأهالي القطاع الريفي بالسويس تقرر أنشاء عدة كباري بالأماكن التي تشهد تجمعات سكنية ومجمعات مدرسية، كما سيتم أنشاء ملعب رياضي علي مساحة 4 الأف متر لخدمة أبناء قرية عامر في أطار الدور التنموي الذي يقوم به الجيش الثالث الميداني للقطاعين الريفي والبدوي من أهالي السويس.
> س.ع
> أ ش أ

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