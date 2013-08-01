مدرب بشكتاش يؤكد اهتمامه برونالدينيو

أكد الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لبشكتاش اهتمامه بالتعاقد مع النجم المخضرم رونالدينيو مهاجم منيرو البرازيلي.

التقارير في وسائل الإعلام التركية كشفت من قبل اهتمام بشكتاش بضم رونالدينيو، لكن النادي لم يتحدث منه أي فرد بشكل رسمي عن صفقة محتملة.

ثم صرح بيليتش- المدير الفني السابق لمنتخب بلاده - فيما أبرزته وسائل الإعلام الأوروبية اليوم الخميس "رونالدينيو لاعب رائع، حتى وهو عجوز".

وتابع عن اللاعب صاحب الـ33 عاما "رونالدينيو قادر على اللعب لموسمين إضافيين على أقل تقدير.. سأكون فخورا لو نجح النادي في ضمه".

وكان رونالدينيو قد اقتنص بطولة كوبا لبرتادورس مع ناديه ليضم اللقب إلى دولابه المدجج بالدوري الإسباني وأبطال أوروبا من رحلته العظيمة في برشلونة.