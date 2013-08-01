ليفربول يحذر مدربيه من استخدام كلمة ' استرجل '

أعلن ليفربول في بيان رسمي توجيه تحذير لكل مسؤوليه من استخدام كلمات تحوي بعض المعاني العنصرية.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي العريق يوم الخميس أن العبارات الموحية، والمرتبطة بالجنس أو العنصرية أو الدين أو تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ممنوعة داخل ليفربول.

كلمات المدربين المعتادة مثل "استرجل" والتي استخدمها مدرب الفريق من قبل برندن رودجرز باتت ممنوعة من الاستعمال في المؤتمرات الصحفية.

وأكد البيان "نرغب من الموظفين الانتباه من الأشياء التي تعد غير مقبولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتفاديها حتى لا تتأثر صورة ليفربول البراقة بالسلب".

وكان لويس سواريز نجم ليفربول قد عانى في المواسم الماضية من اتهامات عنصرية في صراعه اللفظي مع باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد، ثم عضه ليد برانسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي.