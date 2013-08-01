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«الأحوال» طلقت زوجة وألزمت الطليق البخيل بالنفقات وأجرة سائق وخادمة

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«الأحوال» طلقت زوجة وألزمت الطليق البخيل بالنفقات وأجرة سائق وخادمة «الأحوال» طلقت زوجة وألزمت الطليق البخيل بالنفقات وأجرة سائق وخادمة
 
المحامي راكان السويط

هاني الظفيري

ألزمت محكمة الاحوال الشخصية زوج اتهمته زوجته بالبخل بدفع نفقات لزوجته لمدة عامين وكانت المواطنة لجأت الى المحامي راكان السويط وشرحت له معاناتها حيث قام بدوره برفع دعوى طلاق للضرر لعدم انفاق الزوج عليها بعد تعرضها للسب والاهانة والتعدي عليها وعلى أبنائها واثبت المحامي بالادلة عدم انفاق الزوج على زوجته وابنائه وتعرضها للضرب بالتقارير الطبية واثبات ان سلوكيات الزوج غير طبيعية، وحكمت المحكمة بالطلاق والزام الزوج بالنفقات كاملة وقام السويط بالمطالبة باثبات الحضانة للمدعية ودفع النفقات السابقة والمحصورة لمدة سنتين من قبل الزوج السابق والزمه بدفع اجرة السائق والخادمة وبدل التأثيث والسيارة.

 

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