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الاستشاري العالمي «إيكوم» يفوز بمناقصة تصميم الممر المائي العميق لميناء مبارك

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الاستشاري العالمي «إيكوم» يفوز بمناقصة تصميم الممر المائي العميق لميناء مبارك الاستشاري العالمي «إيكوم» يفوز بمناقصة تصميم الممر المائي العميق لميناء مبارك
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الاستشاري العالمي إيكوم فاز بمناقصة دراسة جدوى وتصميم ممر مائي عميق في ميناء مبارك الكبير (بوبيان). وأضاف ان العقد دشنته وزارة الأشغال العامة ويغطي تصميم ممر مائي طوله 40 كيلومترا وحوض ترسو فيه السفن وذلك ضمن عملية تطوير الميناء.

وقال ان الاستشاري الفائز سيشرف على خطط أعمال الحفر والتخلص من مواد الجرف واستصلاح الأراضي.

من جهتها، تقدم شركة «أس كيو سي إنترناشيونال» المحلية الدعم الفني للشركة، ومن المقرر ان يبدأ العمل في الشهر الجاري على ان ينتهي في غضون 11 شهرا. وأضاف المصدر ان كلفة تصميم الممر المائي العميق تبلغ مليوني دينار تشمل جميع أعمال التصميم لهذا المشروع. وقال ان لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة اعتمدا هذه الموافقة من حيث الترسية على الاستشاري العالمي.

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