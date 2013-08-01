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فرج الشمري مديراً لأمن الفروانية ومحمد الديين لـ «مبارك الكبير»

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فرج الشمري مديراً لأمن الفروانية ومحمد الديين لـ «مبارك الكبير» فرج الشمري مديراً لأمن الفروانية ومحمد الديين لـ «مبارك الكبير»

| كتب منصور الشمري |


> أصدر النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بشأن تعيين مديرين جدد ومساعدي مديرين في امن المحافظات.
> وقضى القرار الوزاري الرقم 2013/118 بتعيين العميد فرج حمد الشمري مديرا عاما لمديرية أمن محافظة الفروانية، ومحمد  خليفة الديين مديرا عاما لمديرية أمن محافظة مبارك الكبير، والعقيد محمد علي العنزي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية.
> وتضمن القرار ايضا تعيين العقيد نافع ثامر العنزي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير، والعقيد عبدالله حمد العجمي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة حولي، والعقيد علي محمد المري مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الاحمدي.

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