صور نوال الزغبي تغزو شوارع لبنان

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل عيد الفطر مع الفنان عاصي الحلاني في العاشر من آب\أغسطس في فندق لورويال ضبية، يتبعه حفل في 14 آب\أغسطس لافتتاح محلات بونجا في بيروت، التي أصبحت الوجه الإعلاني لحقائبه.

نوال صوّرت إعلان بونجا وبدت فيه متألقة، وقد غزت صور الإعلان شوارع لبنان، بانتظار الحدث بافتتاح المحلات في بيروت، والذي سيجمع نخبة من وجوه الفن والإعلام