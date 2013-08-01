أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صور نوال الزغبي تغزو شوارع لبنان

Google+ Print
صور نوال الزغبي تغزو شوارع لبنان صور نوال الزغبي تغزو شوارع لبنان

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل عيد الفطر مع الفنان عاصي الحلاني في العاشر من آب\أغسطس في فندق لورويال ضبية، يتبعه حفل في 14 آب\أغسطس لافتتاح محلات بونجا في بيروت، التي أصبحت الوجه الإعلاني لحقائبه.
نوال صوّرت إعلان بونجا وبدت فيه متألقة، وقد غزت صور الإعلان شوارع لبنان، بانتظار الحدث بافتتاح المحلات في بيروت، والذي سيجمع نخبة من وجوه الفن والإعلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي