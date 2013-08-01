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كاظم الساهر يمدّد لحفلة ثانية في "إهدنيات"

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كاظم الساهر يمدّد لحفلة ثانية في "إهدنيات" كاظم الساهر يمدّد لحفلة ثانية في "إهدنيات"

يشارك الفنّان كاظم الساهر في فعاليات "مهرجان إهدنيات" اللبناني بحفلين غنائيين في شهر آب\ اغسطس الحالي، حيث سيغني باقة من قصائد الشاعر نزار قباني بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته الخاصة.
اللافت هذه السنة أنه لم يتم الإعلان عن برنامج مهرجان "إهدنيات" إلا بعد انتهى كاظم الساهر من إحياء حفلته في "مهرجان بيت الدين الدولي"، وذلك احتراماً للبروتوكول بين المهرجانات الفنية من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي لا تتأثر الحفلة التي أحياها القيصر في "بيت الدين".
وقد أكدت بعض المصادر لـ "سيدتي نت" أن الإقبال الكثيف على حفلتيّ ديميس روسوس وكاظم الساهر دفعت بالقيمين على المهرجان إلى التعاقد مع الثاني على إحياء حفلة ثانية إضافية في 23 آب \أغسطس، بالإضافة إلى الحفلة الأولى التي كانت مقررة في 24 من الشهر نفسه وبأن كل البطاقات بيعت وهذا يعني أن كاظم الساهر سيغني في إهدنيات أمام 7000 شخص ولليلتين متتاليتين.

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سيدتي