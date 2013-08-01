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هيفاء وهبي تتبنّى موهبة مغربيّة من خلال اليوتيوب

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هيفاء وهبي تتبنّى موهبة مغربيّة من خلال اليوتيوب هيفاء وهبي تتبنّى موهبة مغربيّة من خلال اليوتيوب

مفاجأة سارة للشاب المغربيّ رشاد حجوي يوم اتصلت به النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لتخبره أنّها "معجبة" ببعض فيديوهاته وبطريقته على موقع "يوتيوب", مؤكّدة أنّها ستدعمه".
وأكّد رشاد لـ"سيدتي نت" أنّ الأمر لم يقتصر على التشجيع والدعم، بل أكّدت له في اتصال معه أنّ "ديو سيجمعها قريباً به، وسيضمّه الألبوم القادم".
يُذكر أنّ رشاد الحجوي ألّف ولحّن عدّة أغانٍ، وقام بتسجيلها في الستوديو، وليكون أوّل أعماله ألبوماً غنائيّاً تحت عنوان "قلب جديد"، الذي لاقى رواجاً ونجاحاً عبر الإنترنت.

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سيدتي