جيهان عبد العظيم تقدّم وجبات الطعام للمتضررين من الحرب في سوريا

شاركت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم في حملة "خسى الجوع" التي أُسّست لدعم المتضرّرين من الأحداث الأخيرة في سوريّا، وتتمثّل بتقديم وجبات الطعام لهم، كمساعدة رمزيّة.

ووقفت جيهان جنباً إلى جنبٍ مع المتطوّعين في الحملة، حيث ساهمت بإعداد أطباق متنوّعة من الطعام، لمساعدة الفقراء الذين باتوا عاجزين ـ بسبب ظروف الحرب ـ عن تأمين قوتهم اليوميّ، لا سيّما وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وعلى الصعيد الفنّي، شاركت عبد العظيم في مسلسل دراميّ واحد، هو الجزء الثّاني من المسلسل السوريّ "زنود الست"، من بطولة وفاء موصللي وسامية الجزائري، ومن إخراج تامر إسحاق.

يُشار إلى أنّ عبد العظيم اعتذرت هذا العام عن المشاركة في أربعة أعمال سوريّة, وعمل جزائريّ، مكتفية بمسلسل "زنود الست2".