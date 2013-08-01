أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جيهان عبد العظيم تقدّم وجبات الطعام للمتضررين من الحرب في سوريا

Google+ Print
جيهان عبد العظيم تقدّم وجبات الطعام للمتضررين من الحرب في سوريا جيهان عبد العظيم تقدّم وجبات الطعام للمتضررين من الحرب في سوريا

شاركت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم في حملة "خسى الجوع" التي أُسّست لدعم المتضرّرين من الأحداث الأخيرة في سوريّا، وتتمثّل بتقديم وجبات الطعام لهم، كمساعدة رمزيّة.
ووقفت جيهان جنباً إلى جنبٍ مع المتطوّعين في الحملة، حيث ساهمت بإعداد أطباق متنوّعة من الطعام، لمساعدة الفقراء الذين باتوا عاجزين ـ بسبب ظروف الحرب ـ عن تأمين قوتهم اليوميّ، لا سيّما وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.
وعلى الصعيد الفنّي، شاركت عبد العظيم في مسلسل دراميّ واحد، هو الجزء الثّاني من المسلسل السوريّ "زنود الست"، من بطولة وفاء موصللي وسامية الجزائري، ومن إخراج تامر إسحاق.
يُشار إلى أنّ عبد العظيم اعتذرت هذا العام عن المشاركة في أربعة أعمال سوريّة, وعمل جزائريّ، مكتفية بمسلسل "زنود الست2".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي