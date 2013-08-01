اختراق صفحة “سعد الحسيني” ونشر صور تؤيد الفريق السيسي

أعلنت مجموعة المشاغبون ، وهي تنفذ عمليات اختراقية لحسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختراقها لصفحة المهندس والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سعد الحسينى، قائلين عبر الصفحة ” الأيميل تحت رحمتنا لقيامه هو وجماعته ‫المحظوره‬ بالتاّمر ضد الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحه عبد الفتاح السيسى ” .

وأضاف المشاغبون أنهم يرغبون في إيصال رسالة مفادها إيضاح أن ثوره 30-6 ليست انقلاب عسكري والاعتراض على سياسة مرسي والجماعة وعلى سقوط شهداء من صفوف المعارضة .

وقام المخترقون بنشر صورة على الصفحة للفريق أول عبد الفتاح السيسي مدون عليها ” السيسي قاهر الخرفان ” .