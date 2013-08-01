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اختراق صفحة “سعد الحسيني” ونشر صور تؤيد الفريق السيسي

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اختراق صفحة “سعد الحسيني” ونشر صور تؤيد الفريق السيسي اختراق صفحة “سعد الحسيني” ونشر صور تؤيد الفريق السيسي

المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ

أعلنت مجموعة المشاغبون ، وهي تنفذ عمليات اختراقية لحسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختراقها لصفحة المهندس والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سعد الحسينى،  قائلين عبر الصفحة ” الأيميل تحت رحمتنا لقيامه هو وجماعته ‫المحظوره‬ بالتاّمر ضد الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحه عبد الفتاح السيسى ” .

وأضاف المشاغبون أنهم يرغبون في إيصال رسالة مفادها إيضاح أن ثوره 30-6 ليست انقلاب عسكري والاعتراض على سياسة مرسي والجماعة وعلى سقوط شهداء من صفوف المعارضة .

وقام المخترقون بنشر صورة على الصفحة للفريق أول عبد الفتاح مدون عليها ” السيسي قاهر الخرفان ” .

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