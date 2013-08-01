بالصور..نشطاء بالاسكندرية يطالبون بتطهير المستشفى الجامعى من الفساد

نظم العشرات من النشطاء السياسين بالاسكندرية عصر اليوم الخميس وقفة أحتجاجية أمام المستشفى الرئيسى الجامعى ” الميرى ” بمنطقة محطة الرمل ، للمطالبة بتطهيرها من الفساد وأقالة مديريها ، ومنددين بتهدور حالات بحالات المصابين بعد دخولها المستشفى ، ورفعو لافتات تقول ، مستشفى الميرى البقاء لله ، لما أعترضت الدكتور السفاح حاول يضربنى ، المرضى يتعاملون كالحيوانات .

وقال الناشط السياسى – عمرو الملاح بعض الحالات، التى توجهت لتلقى العلاج اللازم من جراء الاشتباكات، التى شهدتها ساحة مسجد القائد إبراهيم مؤخراً، قد عانت من الإهمال وسوء الخدمة الطبية، حيث يعانى أحد المصابين من تلوث جرح إصابته بالركبة حتى أصبحت عملية الالتئام مستحيلة، كما أصيب بفيرس “سى” نتيجة نقل دم ملوث إليه، بالإضافة للحالة النفسية الصعبة، التى يمر بها مما تعرض له داخل المستشفى. وأشار المستشفى الجامعى تشبه المستشفى الميدانى لا يوجد بها اى امكانيات ، كما لايوجد أجهزة ولا رعاية، ولذلك نطالب بتطهيرها من مديريها وتدعيمها بالاجهزة وبالاطباء الاكفاء .