"المستقلة لبريد سوهاج" تهدد بالإضراب لإثبات براءة موظفين تم حبسهما

هددت النقابة المستقلة لبريد سوهاج بالاعتصام داخل منطقة بريد المحافظة حتى تصل لإضراب عام بجميع مكاتب المنطقة، وذلك عقب رفض إدارة المنطقة تقديم مستندات لديها تثبت براءة موظفين حكما عليهما بسنة حبس لكل منهما بطريق الإهمال.

وقال إيليا ورد سوريال رئيس النقابة المستقلة للبريد، إن الموظفين بمنطقة بريد سوهاج يتعرضون لجريمة غير أخلاقيه وغير إنسانيه إثر تعرض كلا من أحمد محمد أحمد عبد الرحيم مراجع تفاتيش بريد الغريزات بمركز المراغة، والسيد خلف محمد وكيل بريد العطوه بالمراغه للحبس القهرى والتعسفى وظلم شديد من إدارة المنطقه بالرغم من وجود مستندات لدى مسئولى الإدارة تثبت براءتهم من التهمة المنسوبة إليهما.

وأضاف سوريال أن بداية القضيه ترجع لشهر يوليو 2012عقب قيام المدعو محمد أحمد السيد أحمد بانتحال صفة أحد عملاء بريد المراغة بنفس الاسم وتمكن من استلام 49 ألف جنيها وفر هاربا، حيث حكم على الموظفين فى شهر فبراير الماضى من هذا العام بالحبس سنة لكل منهما كما تم عمل استئناف فى القضيه وسوف يتم البت فيه يوم الأحد 11 /8/2013، حكم على المتهم بالحبس 5 سنوات عقب اكتشاف الواقعة ومازال هاربا،كما حملت القضية رقم 777 جنايات سوهاج لسنة 2013.

وأكد رئيس النقابة المستقلة للبريد أن إدارة المنطقة رفضت إظهار دليل براءة الموظفين لمصالح شخصيه لها، ولذلك تهدد النقابة المستقلة بخطوات تصعيديه تبدأ بالاعتصام داخل منطقة البريد حتى تصل لإضراب عام بجميع مكاتب المنطقة مع العلم أن محافظة سوهاج هى أكبر محافظة بها عدد مكاتب بريد حيث وصل عدد المكاتب بها إلى 280 مكتبا.

وطالب سوريال إدارة المنطقة بإعطائهم دليل براءة الموظفين وهى شهادة إدارية من الإدارة تقول "إن هؤلاء لم يضروا بأموال الهيئة القومية أو أموال الغير" وتوجد مستندات تثبت ذلك وإذا لم يتم الاستجابة فى هذا الأسبوع سيتم التصعيد بالاعتصام ثم الإضراب بجميع مكاتب المنطقة.

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