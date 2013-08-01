اطلالتان مختلفتان بالطبعة نفسها... أيتهما الأجمل ؟

يتكرر هذا الموقف في كثير من الأحيان بين نجمات هوليوود بحيث ترتدي نجمتان الفستان نفسه أو الطبعة نفسها مع اختلاف التصاميم، كما حصل بين النجمتين Rose Byrne و Gwyneth Paltrow .

ارتدت النجمة Gwyneth Paltrow بذلة ذات أكتاف بارزة وطبعات مورّدة من Erdem في حفل إطلاق فيلم Iron Man قبل عدة أشهر بينما ارتدت Rose Byrne الطبعة الموردة نفسها في فستان جميل بتصميم عصري حمل توقيع الدار نفسها.

أعجبنا بهذه الطبعة وألوانها الجميلة ولكننا نفضل فستان Rose Byrne على البذلة التي اختارتها Gwyneth Paltrow. شاهدي الصور واحكمي بنفسكِ.