عاطل يقتل مطلقته وطليقها الثانى رميا بالرصاص بالغربية

متابعات الخميس , 01 أغسطس 2013 20:27

لقيت ربة منزل وطليقها الثاني مصرعهما اليوم الخميس رميا بالرصاص على يد طليقها الأول بمحافظة الغربية.

وكان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بمصرع منى رضا34 سنة ربة منزل تقيم بزفتى، وطليقها الثانى محمود جاد34 سنة – عاطل ويقيم بكوم النور مركز ميت غمر مصابين بطلقات نارية ، حيث تبين وجود الجثتين وسط بركة من الدماء و قيام أشرف مختار 34 سنة عاطل بإطلاق الرصاص على مطلقته وطليقها الثانى فأرداهما قتيلين فى الحال.

> كما تبين أن المطلق الثانى القتيل كان مدعوا وزوجته الجديدة، وتدعى إيمان السباعى( 25 سنة) على الإفطار عند طليقته، وعندما علم المتهم بوجوده عند مطلقته توجه للمنزل فى حالة غضب، وطلب منها الرد على طلبه بإعادتها لعصمته مرة أخرى وعندما رفضت نشبت بينهما مشاجرة، وتدخل المطلق الثاني، مما أثار حفيظة المتهم والذى قام بقتلهما بالرصاص وفر هاربًا.

> تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة التى طلبت ندب الطبيب الشرعى .