أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

عاطل يقتل مطلقته وطليقها الثانى رميا بالرصاص بالغربية

Google+ Print
عاطل يقتل مطلقته وطليقها الثانى رميا بالرصاص بالغربية عاطل يقتل مطلقته وطليقها الثانى رميا بالرصاص بالغربية
متابعات
الخميس , 01 أغسطس 2013 20:27

لقيت ربة منزل وطليقها الثاني مصرعهما اليوم الخميس رميا بالرصاص على يد طليقها الأول بمحافظة الغربية.

وكان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بمصرع منى رضا34 سنة ربة منزل تقيم بزفتى، وطليقها الثانى محمود جاد34 سنة – عاطل ويقيم بكوم النور مركز ميت غمر مصابين بطلقات نارية ، حيث تبين وجود الجثتين وسط بركة من الدماء و قيام أشرف مختار 34 سنة عاطل بإطلاق الرصاص على مطلقته وطليقها الثانى فأرداهما قتيلين فى الحال.
> كما تبين أن المطلق الثانى القتيل كان مدعوا وزوجته الجديدة، وتدعى إيمان السباعى( 25 سنة) على الإفطار عند طليقته، وعندما علم المتهم بوجوده عند مطلقته توجه للمنزل فى حالة غضب، وطلب منها الرد على طلبه بإعادتها لعصمته مرة أخرى وعندما رفضت نشبت بينهما مشاجرة، وتدخل المطلق الثاني، مما أثار حفيظة المتهم والذى قام بقتلهما بالرصاص وفر هاربًا.
> تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة التى طلبت ندب الطبيب الشرعى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية