وزارة الثقافة تختتم غدا فعالياتها الفنية بمنصة التحرير

تختتم وزارة الثقافة غدا الجمعة فعاليات انشطتها الثقافية والفنية في ميدان التحرير والتى استمرت على مدى أسبوع بعنوان (ثقافة ضد الرصاص) بحفلتين لكل من المخرج خالد جلال وفرقة استديو مركز الإبداع والمخرج انتصار عبد الفتاح وفرقة “سماع” للإنشاد الدينى.

وكان الدكتور صابر عرب وزير الثقافة قد وافق على طلب جبهة الإبداع الفنى بأن تدعم وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة احتفالية ” ثقافة ضد الرصاص” في ميدان التحرير بإشراك الفرق الفنية التابعة لصندوق التنمية الثقافية لإقامة عروضها الفنية على المنصة الرئيسية بالتحرير.

> شارك فى الفعاليات الفنية نخبة من الفنانين من بينهم على الحجار وعمرو سليم ومحمد محسن وأحمد سعد وفرقتهم الموسيقية والفنانة عزة بلبع وأحمد اسماعيل والمنشدون الشيخ أحمد التونى والشيخ زين والشيخ أحمد بيومى والشيخ على الهلباوى وحمدى الجناينى وكورال السلام وفرقة المشربية وفرقة المولوية وفرقة رسالة سلام والطبول النوبية وبلال الشيخ وفرقة وفرقة استديو مركز الإبداع.

> أ ش أ