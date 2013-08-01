استمرار غلق شركة السويس للصلب لليوم العاشر

واصل عمال شركة السويس للصلب اضرابهم لليوم العاشر بعد فشل جميع مفاوضاتهم بين أدارة الشركة وعدم التوصل الى حل فى مطالب العمال واصرار الإدارة على رفض المطالب والعمال على عدم عودة الشغل قبل تحقيق مطالبهم القانونية .

يذكر أن مطالب العمال “عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العامل على نصيب عادل من الأرباح السنوية، والتى تحققها الشركة نتيجة مجهود العامل وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى، وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل” .