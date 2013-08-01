«الغنوشي»: متمسكون بـ«العريض» رئيسا للوزراء و«النهضة» منفتحة على وفاقات جديدة

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، الخميس، إن الحركة متمسكة برئيس الوزراء، علي العريض، رافضا مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب، في خطوة قد تطيل الأزمة السياسية، التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض، محمد البراهمي، الأسبوع الماضي. وأضاف «الغنوشي» في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع الرئيس، المنصف المرزوقي: «نحن منفتحون على وفاقات جديدة، ومتمسكون بعلي العريض رئيسا للحكومة». وقالت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع، إنها منفتحة على حكومة وحدة وطنية للمساعدة في الخروج من الأزمة، حيث تطالب المعارضة العلمانية بحكومة إنقاذ وطني يكون رئيس الوزراء فيها شخصية مستقلة.

شبكةعيونالإخبارية

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