القضاء يأمر بالإفراج عن الناشطة التونسية فى حركة "فيمن"

أمر القضاء التونسى، اليوم الخميس، بالإفراج عن الناشطة التونسية فى حركة فيمن أمينة السبوعى، فى انتظار محاكمتها بتهمة تدنيس مقبرة، وفق ما أفاد فرانس برس محاميها حليم المؤدب.

وقال المحامى، "إنها مفاجأة، أمرت نيابة سوسة بالإفراج عنها".

وأضاف "سيفرجون عنها بعد ساعات، لم أكن أتوقع ذلك"، موضحا أن الناشطة المعتقلة منذ مايو ما زالت معتقلة فى سجن نساء قرب سوسة، كما أوضح أنها لا تزال ملاحقة لأنها رسمت كلمة "فيمن" على جدار مقبرة فى القيروان احتجاجا على تجمع سلفى، والتدنيس يعاقب عليه بالسجن سنتين فى تونس.

وقد أسقط القضاء خلال الأسابيع الأخيرة تهمتى الإساءة إلى حارسات السجن وخدش الحياء.