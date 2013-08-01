الجيش الجزائرى يصادر أسلحة وذخائر جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم "الخميس"، أن مفرزة من الجيش تحفظت على سيارتين رباعيتى الدفع على متنهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بولاية اليزى.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه "فى عملية نوعية أخرى تمكنت مفرزة من الجيش على مستوى إقليم الناحية العسكرية الرابعة، وتحديدا بمنطقة ماسة جليم (إن أزان) بجانت من توقيف سيارتين رباعيتى الدفع على متنهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

وأوضحت الوزارة أن الأسلحة المحجوزة تتمثل فى رشاش ثقيل 12.7 ورشاش آلى وبندقية تكرارية وكمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات وعدد كبير من قذائف آر بى جى".

وقالت إن "العمليات المتوالية التى ما فتئت تنفذها وحدات الجيش الوطنى الشعبى تعكس يقظتها واستعدادها الدائمين لحماية حدودنا الوطنية".