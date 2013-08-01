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الصحفيون الفلسطينيون: رفع دعوى قضائية ضد حماس لانتهاكهم عمل الصحفيين بغزة

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الصحفيون الفلسطينيون: رفع دعوى قضائية ضد حماس لانتهاكهم عمل الصحفيين بغزة الصحفيون الفلسطينيون: رفع دعوى قضائية ضد حماس لانتهاكهم عمل الصحفيين بغزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية لدى النائب العام الفلسطينى ضد مسئولى حركة حماس فى غزة لقيامهم بإغلاق مكاتب قنوات العربية ووكالة أنباء "معا" الفلسطينية على خلفية إدعاءات بنشر أكاذيب عن علاقة حماس بتطورات الأوضاع فى .

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس أمام مقرها بمدينة البيرة، احتجاجا على إقدام حكومة حماس على إغلاق مكاتب صحفية قبل نحو أسبوع.

وفى تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله، قال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، خلال مشاركته فى الاعتصام، "إن مسئولى حماس انتهكوا عمل الصحفيين دون أى أدلة وبدعوى نشرة أكاذيب عن الأحداث فى مصر دون الرجوع وحسب القواعد المعمول بها إلى النقابة أولا للتقدم بشكوى فى حالة القيام بأى انتهاكات مهنية أو اللجوء إلى القضاء فى حالة وقوع الضرر عليهم".

وردا على سؤال حول إذا ما كان للمدعى العام برام الله أى سلطة قضائية على المسئولين بحماس، قال النجار أى المدعى العام يطلب حضور المسئولين لاستجوابهم فى الدعوى المرفوعة، وإذا ما امتنعوا عن الحضور يتم مداولة القضية فى المحكمة وصدور أحكام غيابية إذا ما ثبتت الإدانة وهذه الأحكام تكون نافذة من وقت صدورها وعدم وجودهم لا يسقط العقوبة إذا تمت إدانتهم.

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