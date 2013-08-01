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الغنوشى يقول إنه متمسك بالعريض رئيسا للوزراء فى تونس

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الغنوشى يقول إنه متمسك بالعريض رئيسا للوزراء فى تونس الغنوشى يقول إنه متمسك بالعريض رئيسا للوزراء فى تونس

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس اليوم الخميس، إن الحركة متمسكة بعلى العريض رئيسا للوزراء، رافضا مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة فى المنصب فى خطوة قد تطيل الأزمة السياسية التى تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمى الأسبوع الماضى.

وقال راشد الغنوشى للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقى "نحن منفتحون على وفاقات جديدة.. ومتمسكون بعلى العريض رئيسا للحكومة".

وهذا الأسبوع قالت حركة النهضة التى تقود إنها منفتحة على حكومة وحدة وطنية للمساعدة فى الخروج من الأزمة. وتطالب المعارضة العلمانية بحكومة إنقاذ وطنى يكون رئيس الوزراء فيها شخصية مستقلة.
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