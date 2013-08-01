عبد الرحمن عز يعتدي علي أحد أعضاء الوفد الحقوقي أثناء زيارته اعتصام “رابعة “

اعتدى عبد الرحمن عز، عضو حركة «حازمون»، بالضرب على أحد أعضاء الوفد الحقوقي الذي زار اعتصام رابعة العدوية، مساء الخميس، ومنع أعضاء الوفد من استكمال مهمة عملهم الساعية للوقوف على حقيقة ما يتردد عن وجود أسلحة بمقر الاعتصام.

> وقام «عز» بالاعتداء على الناشط الحقوقي محمد عادل، عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث اتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

> وقام عدد من المعتصمين بفض الاشتباك بعد أن طلبوا من أعضاء الوفد الدخول إلى المستشفى الميداني منعاً للاحتكاك بهم.

> كان وفد حقوقي، توجه، الخميس، لزيارة اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية، بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، في مهمة تقصي حقائق عن الاعتصام.

وقالت مصادر حقوقية إن الوفد مكوّن من ممثلين لـ6 منظمات، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

> ودعت منصة ميدان رابعة العدوية، في وقت سابق، المنظمات الحقوقية إلى زيارة الاعتصام للتأكد من عدم صحة ما تردد عن وجود أسلحة بالاعتصام.

> من جانبه اعتبر أحمد المغير، الناشط الإخواني، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، أن الوفود الحقوقية ليست محايدة، وقال «ده بيبقى وفد محايد مش مكون عقيدة مسبقة عن الموضوع اللي جاي يحقق فيه وبناء عليه ماينفعش أبدا واحد زي محمد عادل بتاع ٦ أبريل اللي بيقول علينا إرهابيين الصبح على الجزيرة يجي يحطلي بادج حقوقي ويجي يقيمني ويحكم عليا أنا إرهابي ولا لاء، ده أبسط قواعد المنطق والعقل محمد عادل مرحب بيه كسياسي أعلن عداءه الواضح ليا أنه يجي يشوف الحقيقة أما إنه يجي يقيمني بعد ما أعلن رأيه فيا فلا وألف لا».