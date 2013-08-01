الحلقة (22) من "فرعون": "سحر" تحرّض "إبراهيم" على قتل "كريمة"

كتب : أمل القاضي الخميس 01-08-2013 18:06

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "فرعون"، تطلب "سحر" من "رجب" أن يقتل "كريمة"، الزوجة الأولى لزوجها "فؤاد مدبولي"، بعد إضرارها في عملها والإبلاغ عن المركز الصحي الذي تمتلكه، وهو ما يرفضه "رجب" معللًا ذلك بأنه لم يقتل سيدات أبدًا؛ مما يجعلها تلجأ إلى "إبراهيم" لتنفيذ طلبها، وتوعده بألا يعلم "فرعون" عن اتفاقهما شيئًا.

وتحاول إقناعه بضرورة شجاعته واتخاذ قراره دون انتظار خاله، وبعد تردد يوافق "إبراهيم"، وتتفق "سحر" مع "عائشة" الخادمة على وضع تركيبة دواء، كان "صدقي" قد أعدها بالاتفاق مع "إبراهيم"، في الأكل، وبالفعل تنجح الخادمة في ذلك وتموت "كريمة"، وبعد وفاتها تنهار الخادمة حزنًا عليها، فتعترف لـ"فؤاد" بما حدث.

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.