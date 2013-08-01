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5 أعضاء مؤسسين بـ"مصر القوية" بالمنوفية يتقدمون باستقالاتهم احتجاجا على مواقف أبو الفتوح

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5 أعضاء مؤسسين بـ"مصر القوية" بالمنوفية يتقدمون باستقالاتهم احتجاجا على مواقف أبو الفتوح 5 أعضاء مؤسسين بـ"مصر القوية" بالمنوفية يتقدمون باستقالاتهم احتجاجا على مواقف أبو الفتوح

كتب : محمود الحصري وسحر عون الخميس 01-08-2013 16:10

تقدم خمسة مؤسسين بحزب القوية، ظهر اليوم، باستقالتهم من الحزب، احتجاجا على مواقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، بسبب تضارب التصريحات غير المبرر وغير مفهوم من قبل 30\6\2013، ولانعدام وضوح الرؤية لدي رئيس الحزب و مكتبه السياسي.

وقال المستقيلون "إننا كنا على مدار الثلاث سنوات السابقة منذ بدء الحملة الانتخابية لأبو الفتوح نحاول بناء مشروع وطن، كما كنا نسميه، ولكن من حين لآخر وكلما ارتفع البناء أصر رئيس الحزب ومكتبه السياسي على هدم جزء منه لأسباب لا نفهمها على الإطلاق".

والمستقيلون هم أنس حمدي عمر، محمد عبد الله علام، أحمد صابر التطاوي، أحمد عبد العزيز فطوم، وأحمد هشام أبو دراع، والذين أكدوا أنهم من أوائل من قاموا بتحرير توكيلات وأدرجت أسمائهم كأعضاء مؤسسين للحزب بالجرائد الرسمية.

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