"وايت نايتس" تتظاهر بالشماريخ أمام محكمة الإسكندرية وتقطع طريق الكورنيش

كتب : باسم الصبروتى الخميس 01-08-2013 16:19

قطع العشرات من أعضاء جروب "أولتراس وايت نايتس"، المنتمى لمشجعى نادى الزمالك، طريق الكورنيش بالإسكندرية، أمام مجمع المحاكم بالمنشية، وذلك خلال الفعالية التي دعا إليها الجروب، للمطالبة بالحرية لأعضائه، الذين تم احتجازهم في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأشعل المشاركون في الوقفة الشماريخ، كما رددو هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، منها "الداخلية بلطجية، وياللى بتسأل إحنا مين إحنا اخوات المظلومين، ولفق لفق القضية ما انت ياباشا عايز ترقية".

وكانت أجهزة الأمن بالإسكندرية، ألقت القبض على عضوين من جروب أولتراس وايت نايتس بالإسكندرية، في الثالث من يوليو الجاري، أثناء تصوير فعاليات التظاهرات المؤيدة والمعارضة لخارطة الطريق، التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.