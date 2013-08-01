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بالصور| تجار في دمياط يقررون منع "الإخوان" من تنظيم مسيرات

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بالصور| تجار في دمياط يقررون منع "الإخوان" من تنظيم مسيرات بالصور| تجار في دمياط يقررون منع "الإخوان" من تنظيم مسيرات

كتب : سهاد الخضري الخميس 01-08-2013 17:29

قرر تجار في مدينة دمياط بالسوق التجاري، التصدي لمؤيدي الرئيس السابق، ومنع تنظيم مسيرات لهم، خاصة من مسجد البحر بعد التعدي على عدد من تجار السوق الأسبوع الماضي، من قبل جماعة الإخوان. وتم تقديم بلاغات رسمية ضد قيادات إخوانية بتهمة التحريض على العنف ضدهم.

قال محمد إبراهيم، بائع، الإخوان لم يكتفوا بالتعدي على المعارضين لهم فحسب، بل تطاولوا على تجار السوق. وأضاف أحمد قنديل، تاجر: "اللي هيجي منهم للسوق بمسيرات هنمنعه، بعد اعتدائهم علينا معدش لهم مكان وسطينا".

وتقدم حمدي محمد شرابي ببلاغ رقم 1273لسنة 2013م إداري قسم ثان دمياط، ضد الدكتور علي الداي عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني أسامة البدراني، اتهمهما بالشروع في قتله وتحريض بلطجية للاعتداء عليه، كما تقدم سبعة آخرين من بائعي السوق التجاري ببلاغات ضد "الداى" اتهموه بالتحرض ضدهم.

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DMC

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