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بلدية عجمان تكرّم «إمارات» لمساندتها حملة يوم بلا أكياس بلاستيك

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بلدية عجمان تكرّم «إمارات» لمساندتها حملة يوم بلا أكياس بلاستيك بلدية عجمان تكرّم «إمارات» لمساندتها حملة يوم بلا أكياس بلاستيك

كرمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وذلك لمساندتها حملتها التي أطلقتها بعنوان "يوم بلا أكياس بلاستيك"، في اطار جهودها الرامية إلى المحافظة على بيئة صحية وسليمة.

وتسلم حميد شاكري، مسؤول التسويق التنفيذي في إدارة مبيعات التجزئة في "امارات"، التكريم ممثلاً عن المؤسسة، وذلك في احتفال خاص نظمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حضره العديد من المسؤولين في البلدية ورجال الإعلام، إضافة إلى الشركات الأخرى المساهمة.

وأعرب حسين كاظم، مدير الاتصالات الخارجية في "إمارات"، عن شكره وامتنانه لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان للفرص القيمة التي تتيحها أمام المؤسسات الوطنية للمشاركة في دعم ورعاية برامجها البيئية المختلفة، مشيداً بالمبادرة التي أطلقتها والتي تساهم في رفع الحس والوعي المجتمعي بأخطار أكياس البلاستيك، والأضرار التي تلحقها بالإنسان والحيوان.

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