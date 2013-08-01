نيمار: أنا معتاد على اللعب الخشن

(إفي) - صرح مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بأنه "معتاد على اللعب الخشن"، مؤكدا أنه عندما كان يلعب في البرازيل كان "يحصل على أخطاء أكثر" من التي حصل عليها في مباراة البرسا الودية أمام ليخيا جدانسك البولندي.

ويرى نيمار المنتقل حديثا لصفوف برشلونة أن الأخطاء "جزء من كرة القدم"، ولا يعتقد أن الرقابة التي عاني منها خلال ربع الساعة التي شارك فيها على أرض الفريق البولندي، أكثر خشونة من التي كان يتعرض لها في البرازيل.

وأعرب النجم البرازيلي اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب مران اليوم، عن مدى سعادته بوجوده ضمن صفوف العملاق الكتالوني، وأنه قد استطاع تحقيق حلمه، وأن الأجواء التي وجدها في البرسا فاقت توقعاته.

وقال إن "برشلونة مدينة رائعة وانا أحاول التعرف على معالمها ولكن أكثر شيء أثار إعجابي هو أجواء الفريق التي فاقت توقعاتي".

واعترف بأنه يعيش حلما كان يراوده منذ الصغر: "أدور برأسي فأرى ميسي وتشافي وبويول. إنني أشعر بسعادة غامرة".

كما وصف علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "بالرائعة" وأوضح "نتحدث سويا كل يوم. وأنا متأكد من عدم حدوث مشكلات معه في المستقبل. إنه أفضل لاعب في العالم وأنا أكن له الكثير من الاحترام وأنا هنا لكي أساعده".

وأثنى نيمار على مدرب البرسا الجديد، خيراردو "تاتا" مارتينو الذي جاء خلفا لتيتو فيلانوفا الذي رحل عن قيادة برشلونة بسبب معاودته مرض السرطان، قائلا "علاقتي به جيدة. إنه محاور جيد ويتحدث مع اللاعبين يوميا. إنه مدرب كبير. والتعلم من مدرب أجنبي أعتقد أنه فرصة كبيرة لي"، موضحا أنه لم يتحدث بعد مع الأرجنتيني حول موقعه في الملعب.

وأوضح البرازيلي الصاعد أنه سيتعين عليه التأقلم على طريقة لعب العملاق الكتالوني "في أقرب وقت ممكن" دون التخلي عن سماته الشخصية.

وسيشارك نيمار في مباراة البرسا غدا الجمعة أمام فريقه السابق سانتوس البرازيلي في معقل الكتالوني في إطار بطولة جوان جامبير الودية استعدادا للموسم المقبل، والتي يعتبرها "مباراة خاصة".

وفي هذا السياق، اختتم حديثه قائلا "سألعب أمام زملائي السابقين الذي أكن لهم الكثير من الود والحب، ولكنني سأدافع عن البرسا بكل شرف. وبالنسبة لي مباراة مثل الغد الودية بمثابة نهائي في بطولة دوري الأبطال".