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إنهاء إضراب أطباء طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام

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إنهاء إضراب أطباء طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام إنهاء إضراب أطباء طوارئ مستشفى الإسماعيلية العام

أنهى أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام إضرابهم عن العمل وإعادة فتح القسم بعد أن تم إغلاقه صباح الخميس إثر وقوع اشتباكات ورشق بالحجارة والأسلحة البيضاء بين أقارب أهالى عدد من المرضى والأطباء وأفراد أمن المستشفى والعاملين.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير المستشفى العام، أنه تقديرا للظروف، التى تمر بها البلاد وحفاظا على أرواح المرضى تم استئناف العمل بقسم الطوارئ مرة أخرى، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة داخل القسم، والتى أسفرت عن إصابة كل من الدكتور عمرو محمد والممرض أمين شعيب وفرد أمن محمد جمال وعامل الاستقبال وليد النوبى، وتحطيم زجاج واجهة القسم وكسر عدد 3 حامل محلول وباب عمليات وتكسير زجاج البوابة، حيث شهد المستشفى حالة من الرعب والهلع بين الأطباء والمرضى، مما دفعهم للتوقف عن العمل اعتراضا على الاعتداء.
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