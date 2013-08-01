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مروحيات تابعة للقوات المسلحة تحلق فوق ميدان نهضة مصر

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مروحيات تابعة للقوات المسلحة تحلق فوق ميدان نهضة مصر مروحيات تابعة للقوات المسلحة تحلق فوق ميدان نهضة مصر

حلقت مروحيات تابعة للقوات المسلحة عصر اليوم الخميس فوق ميدان نهضة بالجيزة ، حيث يعتصم مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقابل مؤيدو مرسي من المعتصمين بالميدان الطائرات بهتافات معادية للقوات المسلحة وأخرى مطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
> وشددت اللجان الشعبية إجراءاتها عند مداخل الميدان ، وارتدوا خوذا وسترات واقية وحملوا عصى خشبية غليظة تحسبا لأي هجوم لقوات الأمن لفض الاعتصام ، بينما انسحبت مدرعات القوات المسلحة التي كانت تتمركز حول الميدان إلى أماكن بعيدة عنه .
> وكانت وزارة الداخلية قد دعت أنصار الرئيس المعزول المعتصمين بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر إلى سرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامتهم مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لهم.
> وقالت الوزارة – في بيان سابق لها – ” بناء على قرار مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين وتكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم، فإن الوزارة تدعو المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة”.

أ ش أ

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