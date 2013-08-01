122 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق «المرحلة الثانية» بالثانوية العامة

قالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكتروني بوزارة الدولة للتنمية الإدارية لـ«المصرى اليوم»، إن 122 ألفا و669 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الخميس من طلاب المرحلة الثانية، بنسبة بلغت نحو 80% من إجمالي المرحلة، مشيرة إلى أن الوزارة دشنت صفحة جديدة على «فيس بوك» بجوار الخط الساخن لاستيعاب الرد على استفسارات الطلاب التي وصلت إلى 13 ألف استفسار. وشهدت معامل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، الخميس، إقبالا متوسطا من طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة، البالغ عددهم 155 ألفا و39 طالبا وطالبة، من بينهم 90 ألفا و422 بالشعبة العلمية، و64 ألفا و617 طالبا بالشعبة الأدبية، وتم تحديد منتصف الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتيجة المرحلة، فيما قررت وزارة التعليم العالي إلزام المعاهد الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية على العام الماضي. وأشارت إلى أن إغلاق موقعي التنسيق سيتم وفقا للمواعيد المحددة في الساعة الـ7 من مساء السبت دون تعديل، موضحة أن الوزارة لم تتلق أي قرارات من التنسيق بشأن مد فترة التسجيل كما حدث في المرحلة الأولى. واستقبلت المعامل رغبات الطلاب الحاصلين على 363 درجة لأقل من 374 درجة للعلمي، والحاصلين على مجموع 304 درجات لأقل من 312.5 درجة للأدبي، فيما تستقبل معامل التنسيق، الجمعة، الطلاب الحاصلين على مجموع 349 درجة لأقل من 363 درجة للعلمي، والحاصلين على مجموع 295 درجة لأقل من 304 درجات للأدبي. وتختتم أعمال المرحلة، السبت المقبل، بتسجيل رغبات الحاصلين على مجموع 327 درجة لأقل من 349 درجة للعلمي، والحاصلين على مجموع 287 درجة لأقل من 295 درجة للأدبي. وفيما تخوف عدد كبير من الطلاب من الذهاب إلى معامل كلية الهندسة جامعة القاهرة، لتسجيل رغباتهم، بسبب اعتصام أنصار المعزول أمام الجامعة، وما يقومون به من أعمال عنف، وعمليات تفتيش، ما أدى إلى قلة أعداد الطلاب خلال عملية التسجيل. وشهدت معامل جامعة عين شمس إقبالا ضعيفا في كليتي الآداب والحاسبات والمعلومات، وتوافد العشرات من الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونياً، بينما توافد العشرات من طلاب المرحلة على معامل تنسيق جامعة حلوان لتسجيل رغباتهم. وقالت مصادر بمكتب التنسيق إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل، على أن يتم فتح موقعي التنسيق لتسجيل تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معاً بعد إجازة العيد، بجانب تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني. من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالى في بيان، الخميس، أنها بصدد مراقبة مدى التزام المعاهد الخاصة بتنفيذ القرارات التى أصدرتها، والخاصة بالالتزام بأعداد الطلاب المرشحة لكل معهد، حرصا على توفير منظومة تعليمية ناجحة بالمعاهد الخاصة، بالإضافة إلى إلزام جميع المعاهد العالية الخاصة بالتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر 2013. وأوضحت الوزارة أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية فقد صدر قرار وزاري بالتنبيه على جميع المعاهد الخاصة بعدم تحصيل أي رسوم دراسية، أو إضافية زيادة على الرسوم الدراسية والإضافية المقررة للعام الدراسي الماضي. إلى ذلك، تنتهى المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة، الأحد المقبل، بحد أدنى 92% للطب و85% لطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة و80% لباقى الكليات، وطالب الدكتور جمال نوارة، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالالتزام بنظام القبول، وناشد الطلاب الذين ترفض الجامعة تسلم أوراقهم رغم حصولهم على الدرجات التى تسمح لهم بالتقدم للمرحلة الأولى تقديم شكوى لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. من جانب آخر، أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إغلاق باب التقدم للجامعة، بعد أن وصل عدد المتقدمين إلى 6 آلاف طالب وطالبة بحد أدنى 90% من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قدرات للطلاب المتقدمين من أجل اختيار 300 طالب بنسبة 5% من عدد المتقدمين للعام الجامعى المقبل. وأوضحت المدينة أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ستبدأ اعتبارا من 7 أغسطس الجارى، بينما تبدأ لباقي الشهادات في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، مضيفة أن اختبارات القدرات هى اختبار التقديم فى المواد المؤهلة، وهي الكيمياء والفيزياء ورياضيات 1 ويتم اختيار مادة رابعة ما بين الأحياء ورياضيات 2.

شبكةعيونالإخبارية

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