الحلقة (22) من "صرخة روح": "وسيم" يعود لعلاقاته النسائية.. و"رنا" تكتشف خيانته

كتب : أمل القاضي الخميس 01-08-2013 16:46

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "صرخة روح"، يعود "وسيم"، الذي يعمل ممثلًا، مرة أخرى إلى نزواته وعلاقته النسائية، فيقيم علاقة مع إحدى معجباته وتُدعى "تالا"، لكنه يشعر بالندم تجاه زوجته "رنا" التي تُحسن معاملته، فيحاول الابتعاد عن "تالا" إلا أنها تطارده في الأماكن العامة حتي تعيده إليها.

وتتلقى "رنا" اتصالات ورسائل من شخص مجهول يخبرها بخيانة زوجها لها، إلا أنها ترفض تصديق حديثه، إلى أن يحدث موقف يجعلها تشك في زوجها، حينما تجد آثار أحمر شفاه على ملابسه، كانت "تالا" قد وضعتها عن عمد، مما جعل "رنا" تُجري اتصالًا بالشخص الذي يهاتفها وتتفق معه عى موعد لتلتقي به.

يذكر أن خماسية "ستائر زوجية"، هي إحدى خماسيات الخيانة التي يتناولها المسلسل في حلقاته، بطولة جوان خضر، رشا إبراهيم، سعد مينه، ميرنا شلفون، أريج خضور، محمد قنوع، يزن السيد، رولا أبيض، هيا مرعشلي، قصة وسيناريو وحوار فادي قوشقجي، ومن إخراج إياد نحاس.