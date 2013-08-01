الحلقة (22) من "سوق حريم": رزيقة تطلب من "هيا" الموافقة على الزواج من ابنها

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 16:48

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل "سوق حريم"، طلب رزيقة التي تجسد دورها رزيقة طارش زواج هيا التي تجسد شخصيتها هيا الشعيبي، وزوجة أبيها، من ابنها خميس، فترفض هيا بشدة لأنه قصير القامة.

كما شهدت أحداث الحلقة، القبض على سعاد التي تجسد شخصيتها سعاد علي، والهام التي تجسد شخصيتها الهام فضالي، لاتهامها في إصابة صاحب المحل الذي باعه فيصل زوج إلهام له.

الشرطة وجهت الاتهام خاصة لإلهام لأن لا تزال هناك مشكلة بينها وبين فيصل زوجها بسبب المحل الذي باعه بدون علمها.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حسين أبل، وسيناريو وحوار الكاتب أيمن الحبيل.